Lo scorso fine settimana, lo storico Palazzo del Podestà a Faenza si è illuminato per ospitare la cerimonia di premiazione “Campionissimi dello Sport 2025”, un evento dedicato a festeggiare gli atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale durante l’intensa stagione sportiva 2024/2025.

La serata è stata condotta dal rinomato giornalista sportivo e speaker “live” del motorsport, Boris Casadio, noto per animare i principali autodromi italiani in occasione di GP di Formula Uno, MotoMondiale e Superbike. Casadio ha introdotto i protagonisti che, con sacrificio e talento, hanno portato il nome di Faenza in giro per il mondo. Tra i premiati hanno sfilato Sara Calenzo e Giovanni Liverani, che hanno conquistato il primo posto nella Categoria “Pas de deux” al Campionato mondiale di danza classica nel novembre 2024. Per il Tennis Tavolo Paralimpico, è stata celebrata Carlotta Ragazzini, vincitrice di un argento nel doppio misto di classe XD4 e un bronzo nel doppio di classe WD5-10, entrambi all’ITTF World Para Elite Spokane, oltre all’oro nei Campionati Italiani Paralimpici di Terni. L’Arrampicata ha visto onorate Giulia Randi del Centro sportivo dell’esercito, che ha ottenuto il terzo posto sia al campionato europeo speed sia al campionato mondiale universitario speed, e Sara Strocchi dell’Istrice ASD, incoronata Campionessa Europea di Arrampicata Speed per l’Under 19 a Zilina, in Slovacchia. Il Judo ha premiato Erik Cheli dell’ASD Judo Faenza per la sua medaglia di Bronzo ai campionati europei di Judo Kata di Riga. Nel Ciclismo, è stato applaudito Emanuele Tarozzi (VF Group) Bardiani CSF-Faizané, insignito della Red Bull KM Classification, riservata ai traguardi volanti, e del primo posto nella Classifica Premio Fuga al Giro d’Italia. La Scherma ha visto salire sul palco Matteo Neri (Virtus scherma Bologna Asd), bronzo alla Coppa del Mondo di sciabola maschile. Infine, per il Nuoto, è stato premiato Michele Busa (Imolanuoto ASD), medaglia di bronzo mondiale nella 4×100 m mista e detentore del recente record italiano nei 50 m farfalla. Durante la toccante cerimonia, è stato inoltre consegnato il prestigioso “PREMIO UNA VITA PER LO SPORT”, offerto dal Panathlon Club Faenza, a Luigi Mariani come riconoscimento per la sua lunga e dedicata carriera.

Gli atleti sono stati premiati da una folta rappresentanza istituzionale, che comprendeva l’Assessora allo Sport Martina Laghi, il Sindaco Massimo Isola, il Responsabile Provinciale del CONI Vito Sami, il Consigliere Regionale Niccolò Bosi, il Vice Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Penazzi, l’Assessore alla Sicurezza Massimo Bosi, il Vicesindaco Andrea Fabbri e il Presidente del Panathlon Club Giovanni Mingazzini.

L’Assessora Laghi, con delega allo Sport, ha espresso grande soddisfazione: “È il secondo anno consecutivo in cui, insieme alla Commissione per lo Sport, abbiamo deciso di dedicare una serata agli atleti che, a livello internazionale, hanno conseguito risultati eccellenti, portando il nome di Faenza in giro per il mondo. I nove premiati, a cui si aggiunge il ripristino del ‘Premio una vita per lo Sport’, ci riempiono di orgoglio. Avere come esempio quegli atleti che, con grande sacrificio e dedizione, consacrano la propria vita al raggiungimento di questi traguardi è davvero un modello da seguire e imitare, specialmente per le giovani generazioni”.