Un fine settimana all’insegna dello sport e della creatività ha animato Faenza, con la disputa del ventesimo Campionato Europeo delle VAP (Vetture a Pedali) sul circuito di via Lesi. L’evento, che da anni rappresenta un ponte tra studenti di numerose scuole italiane ed europee, provenienti da Francia e Repubblica Ceca, ha richiamato un pubblico numeroso ed entusiasta, che per tutto il pomeriggio ha tifato e incoraggiato i partecipanti.

La manifestazione ha avuto un’apertura suggestiva con l’ingresso del vessillo europeo, accompagnato dall’inno, seguito dai simboli dei 27 Stati membri. La competizione si è articolata in tre avvincenti categorie: il look, un momento clou in cui i 33 team in gara hanno presentato le proprie vetture, frutto di temi originali e di elaborate scenografie; la velocità, una sfida contro il cronometro della durata di 80 minuti; e la combinata, che ha sommato i punteggi ottenuti nelle prime due discipline.



La presentazione dei team e delle loro creazioni scenografiche ha evidenziato ancora una volta il notevole impegno di studenti e istituti scolastici in questo progetto multidisciplinare, che stimola la creatività e la manualità dei ragazzi, coinvolgendoli a 360 gradi, dalla costruzione delle vetture alla realizzazione dei costumi e all’ideazione delle performance.

Per quanto riguarda i risultati sportivi: nella velocità ha trionfato il Serena Team di Pavia; per il look si è distinto il team I Pirati della Scuola Media Europa; nella combinata il primo posto è stato conquistato da ‘Il Sottomarino’ della Federazione Francese, seguito da ‘Gli Antenati’ del Torricelli-Ballardini al secondo posto e da ‘Leonardo’ dell’ITIP Bucci al terzo. Nella combinata riservata alle scuole medie, la vittoria è andata a ‘I Pirati’ dell’IC Europa, con ‘Zero Zero’ dell’IC Matteucci al secondo posto e ‘High School’ dell’IC Bendandi al terzo.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’Ufficio Istruzione dell’Unione della Romagna Faentina, della sezione faentina dell’Avis, del Gruppo Cofra di Valfrutta, della Ciclistica Faentina e del fondamentale supporto dei volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri.

L’evento delle VAP si inserisce nel ricco programma del “Mese per l’Europa”, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Faenza per celebrare i valori fondanti della Comunità Europea. Le celebrazioni proseguono oggi pomeriggio, lunedì 5 maggio, con i “Giochi della tradizione” organizzati dalla Ludoteca comunale e dall’Associazione per i Gemellaggi presso la sede della Ludoteca (piazza XI Febbraio, 10) dalle 16:30 alle 18:30 (partecipazione limitata, prenotazione al 334 7069437). Mercoledì 7 maggio, dalle 16:30 alle 18:30, l’associazione “Fare leggere tutti” (via Salvolini 2) proporrà “Leggere in tanti modi giochi e storie in inglese, tedesco e lingua dei segni italiana con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa” (attività per bambini dai 4 ai 10 anni, massimo 10 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 329 1692853 o via e-mail ludoteca@romagnafaentina.it).