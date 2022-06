Nicola, vincitore anche della prima tappa del circuito svolta a San Mauro Pascoli, conquista il titolo di campione regionale 2022 per la categoria Junior. Categoria Senior Maschile 1° Maicol Fantini 18/06/2007 (@maicol_fantini)

Le strutture a disposizione dell’associazione per “session” tra amici e corsi veri e propri esistono e sono mantenute grazie agli impegni lavorativi ed economici dei soci dell’associazione.

La comunità degli skater ravennati è in attesa dall’amministrazione di veder costruito un adeguato “concrete park” per praticare skateboarding e risulta incredibile come “i nostri ragazzi” abbiano raggiunto un livello così alto senza avere un impianto per praticare in città. Rinnoviamo le speranze di vedere realizzato uno Skatepark anche a Ravenna.

Categoria Junior Maschile 1° Nicola Morigi 20/06/2009 (@nicomorigi09)