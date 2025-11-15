È stata firmata l’Ordinanza n.28/2025, con la quale si dispone il divieto di accesso al tratto conclusivo della Diga foranea Sud (“Zaccagnini”), lato interno Marina di Ravenna, corrispondente all’area ricompresa tra l’ultima piazzola e il faro, a

partire dalle ore 06.00 fino alle ore 14.00 del 16 novembre 2025, nell’ambito del Campionato Italiano Float Fishing di pesca sportiva.

Nelle giornate, negli orari e nei tratti di dighe interessate sopra indicate è sospesa la validità di ogni autorizzazione rilasciata ad eccezione di quelle che verranno concesse per gli automezzi necessari per la predisposizione e lo svolgimento della gara.