La Federazione Italiana Rugby ha diramato la composizione dei campionati nazionali per la stagione 2025-26, che prenderà il via a ottobre.

Sarà una stagione con tante novità per il Romagna RFC, a partire dal doppio cambio di girone sia per la maschile che per la femminile, che anche quest’anno rappresenteranno tutto il movimento romagnolo nel campionato di Serie A.

In previsione della riformulazione dei campionati per il 2026-27, non sono previste retrocessioni dalla Serie A maschile, che conta 40 squadre suddivise in 4 gironi da 10, 1 meritocratico e 3 territoriali.

I galletti sono stati inseriti nel girone 3 e lasciano quindi il raggruppamento dell’area Centro-Sud per passare a quello Nord-Est. Il Veneto è la regione più rappresentata del raggruppamento, con 6 squadre presenti (Badia, Villorba, Casale, Tarvisium, Paese, Feltre), a cui si aggiunge, dalla Lombardia, la squadra cadetta del Viadana, il Romagna per l’appunto e dalle Marche il Pesaro. La stagione regolare partirà il 19 ottobre e si concluderà il 19 aprile, dopodichè si disputeranno i playoff tra le prime classificate dei 3 raggruppamenti e la miglior seconda per decretare il passaggio al girone meritocratico nella stagione 2026-27.

Romagna RFC è inserita nel gruppo insieme a Pesaro Rugby, Rugby Badia 1981, Omar Villorba Rugby, Rugby Casale, Ruggers Tarvisium, Rugby Paese, Rugby Viadana 1970 (cadetta), Rugby Feltre e Valpolicella Rugby 1974

Anche le ragazze del Romagna RFC saranno alle prese con nuove avversarie: il piazzamento al secondo posto del girone è infatti valso alle romagnole il passaggio nel girone meritocratico della Serie A Femminile, a sei squadre, con altrettante regioni rappresentate: oltre al Romagna, partecipano il Parabiago, Riviera, Volvera, Cus Genova e Roma Women. Anche in questo caso la stagione regolare partirà il 19 ottobre e sarà seguita da una fase Barrage per definire la promozione in Serie A Elite Femminile.