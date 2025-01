Fine settimana molto impegnato per Atletica 85 Faenza BCC, con atleti in campo a Modena nei campionati regionali individuali indoor assoluti e delle singole categorie allievi, junior e promesse. Si è iniziato subito forte sabato con Filippo Paganelli che ha corso i 60m in 7”00 classificandosi seconda promessa e terzo assoluto in finale dopo aver corso in 6”98 in batteria. Sempre sui 60m Carolina Alvisi si è laureata campionessa regionale promessa con il tempo di 7”86. Sempre a Modena sabato si sono svolti i campionati invernali di lanci open, validi come prima prova della fase regionale, che hanno visto il trionfo di Carlotta Tagliaferri, classe 2007 e categoria junior, nel lancio del giavellotto con la misura di 37,88m con pedana bagnata che le vale il primato personale. Tra le promesse, bene Sara Stellato nel lancio del martello da 4kg che si classifica seconda con la misura di 39,72m. Domenica i salti in estensione che vedono nel salto triplo il primato personale di Irene Grossi con 10,76m, Pietro Degli Esposti 5,71m nel salto in lungo che gli vale come primato personale, stessa gara e anche per lei personale per Cinzia Grossi con 4,19m.

Al Pala Lottici di Parma si sono svolti sempre i campionati regionali individuali indoor, con le gare che non era possibile svolgere sul rettilineo indoor di Modena e domenica Vittoria Bosi ha vinto il titolo regionale promesse con il primato personale e record sociale di 3,10m.

Sabato ad Ancona si è svolto un meeting nazionale che ha visto la partecipazione di alcuni nostri ostacolisti accompagnati dall’allenatore Yasel, tra cui Sofia Tarozzi che chiude con 8”96 i suoi 60hs.

Sempre a Parma si è svolto un meeting indoor per le categorie giovanili, ragazzi e cadetti, e tra tutti i nostri piccoli partecipanti spicca il terzo posto di Mihaela Secrieru nel salto in alto cadette con la misura di 1,50m.

Da oltreoceano infine Giulia Gandolfi ha disputato una gara negli USA per la Montana State University. Alla Bobcat Challange corre i 60hs in 8”77 PB ed abbondantemente minimo per gli italiani Promesse. Segna inoltre un 56’’1 nei 400 piani, anche questo vale come minimo per i campionati italiani di categoria promesse.