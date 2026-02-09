Risultati tutti al femminile per Atletica 85 Faenza BCC nel fine settimana appena trascorso, durante il quale si è vista un’importante presenza di atlete faentine a due diversi campionati italiani individuali: quello indoor, categoria promesse, ad Ancona, e quello di cross, categoria master, a Rocca di Papa.

Sabato, nel capoluogo marchigiano, si è infatti assistito alle partenze dai blocchi di Sofia Bedeschi, classe 2006, e Carolina Alvisi, 2004, in gara sui 60 metri fra le migliori 30 del Paese per il titolo di campionessa italiana. Quest’ultima, in particolare, con un ottimo 7.61 corso nella quarta batteria, si è qualificata anche per la finale dove ha ripetuto lo stesso tempo, classificandosi come ottava. Bene anche Sofia Bedeschi, che, con l’altrettanto buon tempo di 7.69, si è classificata ventesima.

Domenica, sempre in gara ad Ancona per il titolo italiano, è stata la volta di Sofia Tarozzi, classe 2006, che ha chiuso la sua prova sui 60 ostacoli con il tempo di 9.25, classificandosi ventitreesima. Nello stesso frangente si sono svolte anche le staffette 4×200 m, nella quale le tre atlete faentine, e come quarta Arianna Paganelli, classe 2006, si sono posizionate settime in Italia con il tempo di 1:43.59. Partita anche una promettente staffetta maschile, purtroppo squalificata per invasione di corsia.

A Rocca di Papa, invece, la squadra master femminile ha dato prova di sé nel cross, classificandosi come seconda ai campionati italiani di società e conquistando ben tre titoli italiani individuali: Laura Nardo, Simona Santini e Lucia Soranzo si sono infatti aggiudicate il primo gradino del podio delle rispettive categorie. Secondo posto per Martina Facciani e terzo per Fiorenza Pierli ed Eva Toccafondi.