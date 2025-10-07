Il Campionato Italiano Senior Lead e Speed, disputato nel Centro Federale di Arco (TN), ancora una volta ha visto protagonisti gli scalatori romagnoli. Nella specialità veloce, Sara Strocchi della Istrice Ravenna ha conquistato la medaglia d’argento, cedendo il passo soltanto nella finalissima all’atleta olimpionica Beatrice Colli. Quarta Giulia Randi, faentina del Centro Sportivo Esercito. La risposta al maschile è giunta col bronzo di Marco Rontini, suo compagno di squadra e concittadino, fautore di un’ottima prova dove ha migliorato il suo personale col tempo di 5″e 10 centesimi.

Sfortunato l’altro rappresentante faentino dell’Esercito Ludovico Fossali, tradito da una scivolata nei quarti. Buone sensazioni, invece, per il giovanissimo giallorosso Istrice Ludovico Ravaglia. Nella prova di difficoltà, Giovanni Placci, faentino delle delle Fiamme Oro, ha raccolto l’argento al rientro in Italia dopo la splendida finale raggiunta ai Campionati Mondiali di Seul in Corea del Sud. Settimo il fratello minore Ernesto, non ha deluso le aspettative. In gara Lead femminile anche Caterina Pazzaglia, non nelle primissime posizioni, ma con l’obiettivo di crescere grazie all’esperienza acquisita nel confronto con le migliori.