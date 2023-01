2023 iniziato in modo importante per gli Arcieri Faentini che nel corso dell’ultimo fine settimana hanno organizzato al PalaCattani il 36° Campionato Italiano Indoor Para-Archery. In gara i migliori atleti azzurri, protagonisti alle ultime paraolimpiadi di Tokyo, ai Campionati Europei e ai Mondiali. Un weekend che si è concluso positivamente e che ha permesso al territorio di aprire una finestra su una disciplina non sempre al centro dei riflettori.