Nel pomeriggio di oggi la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta, nell’ambito delle attività di contrasto al degrado urbano, nell’area verde nei pressi di via Miserocchi, in zona Darsena, a seguito della segnalazione di un bivacco.

L’operazione ha visto impegnate due pattuglie dell’Ufficio Pronto Intervento e Città, che hanno rinvenuto e sgomberato due tende da campeggio, tre materassi nonché vestiti e oggetti vari, occultati tra la vegetazione.

Durante l’attività di ripristino dell’area, con il materiale che è stato rimosso e verrà distrutto, è stato identificato un cittadino somalo, regolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, che è stato sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana e attinto da ordine di allontanamento.