Martedì sera ad un banchetto organizzato dal comitato cervese “Eutanasia Legale” hanno deciso di firmare l’assessore regionale alla mobilità e al turismo, Andrea Corsini, e l’assessora all’urbanistica per il Comune di Ravenna, Federica Del Conte. Due sostegni che, sommati a quelli di circa cento cittadini e cittadine di Cervia, danno forza alla nostra campagna, che proseguirà anche per tutto il mese di agosto fino al raggiungimento delle 500mila firme nazionali necessarie per l’indizione del referendum.

Per poter aderire, sabato mattina saremo in Piazza Carlo Pisacane a Cervia dalle 9:30 circa alle 12:00. Possono firmare tutti i cittadini residenti in Italia muniti di carta d’identità o patente. Per informazioni o per unirvi come volontari scrivete a eutanasialegalecervia@gmail.com