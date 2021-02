In questi giorni il Rotary Club Faenza sta distribuendo nella farmacie, negli ambulatori dei medici di base, negli istituti di credito ed in altre aree cittadine di grande passaggio un proprio manifesto, patrocinato da Comune e Asl, a sostegno della vaccinazione anti Covid. Un service non casuale, visto che da oltre 30 anni il Rotary International è impegnato in tutto il mondo nella vaccinazione contro la poliomielite: una campagna capillare che ha praticamente eradicato la grave malattia anche nelle aree più sperdute del globo.

Il Rotary manfredo, però, non si limita a sostenere e ribadire la necessità di vaccinarsi. Da quando è stata avviata a Faenza la campagna vaccinale, infatti, un folto gruppo di rotariani del RC Faenza è impegnato, a rotazione, nell’assistenza agli anziani che si recano nell’area della Fiera cittadina per le vaccinazioni. Una testimonianza concreta di solidarietà e di servizio.