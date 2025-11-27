Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata mondiale dell’Olivo, istituita dall’Unesco, al Mercato di Campagna Amica Ravenna, questo sabato, 29 novembre, focus sull’olio extravergine d’oliva DOP delle colline faentine e sulle sue proprietà salutari che lo rendono a tutti gli effetti l’elemento chiave della Dieta Mediterranea ed un vero e proprio elisir naturale di lunga vita dato che è dimostrato come l’assunzione di extravergine preservi il nostro cervello dall’invecchiamento.

Il farmers market di via Canalazzo 59, a Ravenna, ospita la produzione 2025 di CAB-Terra di Brisighella, la cooperativa che dà vita al famoso Brisighello, la più antica DOP dell’olio d’Italia.

Terra di Brisighella e Campagna Amica propongono durante la mattinata dedicata all’olivicoltura degustazioni guidate dell’olio nuovo per comprendere come assaggiare l’extravergine, le differenze tra le varie tipologie, come leggere le etichette per accertarsi di portare in tavola un vero olio made in Italy e quale Evo sia più adatto a determinati piatti, diete ed alimentazioni.

Non mancheranno, ovviamente, assaggi di pane e olio dedicati ai bambini per educare anche le nuove generazioni ad una corretta alimentazione partendo, appunto, dai cibi più semplici e dalle merende sane di una volta, appunto più semplici ma anche più sane e gustose.

Nella giornata di domenica 30 novembre, inoltre, si terrà nel borgo di Brisighella la Sagra dell’Olio e per celebrare i primi 50 anni del Brisighello DOP, CAB Terra di Brisighella promuove dalle 10.30 uno speciale show cooking firmato da Chef Igles Corelli con protagonista, appunto, l’olio Brisighello.

Valorizzazione dell’olivicoltura di qualità, leva di sviluppo fondamentale per il territorio collinare, le nuove opportunità legate all’oleoturismo, ma anche la tutela e il rilancio delle aree di alta collina e montagna faentina così fortemente colpite dalle alluvioni e frane del 2023-24, sono obiettivi centrali dell’azione di Coldiretti Ravenna che proprio presso la sede della cooperativa ha promosso alla fine della scorsa estate l’incontro l’Assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi.

Il confronto, come afferma il Presidente di Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte – “è stato un momento importante di approfondimento sulle priorità dell’agricoltura di collina, si è svolto alla presenza del Presidente di Terra di Brisighella Sergio Spada e ha posto le basi per la definizione di strategie comuni volte a garantire nuove traiettorie di futuro ad un territorio vitale per l’economia agricola e turistica provinciale e regionale, nonché fondamentale patrimonio paesaggistico e ambientale”.

“In queste aree – aggiunge il Direttore Coldiretti Assuero Zampini – l’olivicoltura è reddito e la DOP è un traino importante, bene dunque il lavoro sinergico con la Regione che ha portato al riconoscimento di Terra di Brisighella come Op e alle contestuali risorse del Psr regionale per lo sviluppo ulteriore di infrastrutture idriche, ora, lo ribadiamo, i tempi per un piano olivicolo regionale che comprenda anche un regolamento IGP sono maturi”.