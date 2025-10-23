17 regioni e 15000 persone coinvolte. Sono questi i numeri nazionali della IX edizione della Camminata tra gli Olivi, che per anche per l’anno 2025, vedrà Brisighella tra le 150 città protagoniste. Domenica 26 ottobre lo sarà attraverso l’azienda olivicola CAB Terra di Brisighella che accompagnerà i partecipanti in una visita a 360 gradi per vivere la produzione ed assaggiare l’olio Brisighello.

La Camminata tra gli Olivi di Brisighella prevede il ritrovo alle ore 9 presso il punto vendita di Terra di Brisighella di Piazzetta Porta Gabolo, 8. Dopo la registrazione, i partecipanti partiranno con la passeggiata che si concluderà in Via Strada, 2 presso il CAB di Brisighella. Qui ci sarà la visita al frantoio e un aperitivo per tutti i partecipanti che si concluderà attorno alle 13. Il tempo di percorrenza dei 7 km totali è di 3 ore e mezza. Sono raccomandati ai partecipanti abbigliamento e calzature adeguate e, almeno, un bastoncino da trekking. Per prenotazioni contattare la mail commerciale@brisighello.net o 0546 81103.