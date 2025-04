Grande successo per l’iniziativa “Cammina con Noi”, organizzata dall’associazione Donne Protette, che si è svolta domenica al Parco delle Lavandaie di Lugo. L’evento ha centrato i suoi molteplici obiettivi: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e il contrasto del tumore al seno, inaugurare una panchina commemorativa e raccogliere fondi per l’ospedale cittadino.

Momento toccante della giornata è stata l’inaugurazione di una panchina dedicata alla memoria di Marilisa Graziani, ex presidente dell’associazione, figura emblematica nella lotta contro il tumore al seno nella comunità lughese. “Marilisa ha rappresentato per tutte noi un esempio di coraggio e determinazione”, ha commentato Laura Poletti l’attuale presidente dell’associazione. “Questa panchina, posizionata in un luogo frequentato da tante famiglie, vuole essere un simbolo permanente dell’importanza della prevenzione”.