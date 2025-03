Da un censimento condotto da Toponastica Femminile, associazione nazionale costituitasi nel 2014 con l’intento di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società risulta che la media di strade intitolata a donne va dal 3 al 5%, mentre quella delle strade dedicate agli uomini si aggira sul 40%.

La mappatura svolta dall’Associazione a livello faentino ha fatto emergere che anche qui gran parte delle vie sono dedicate a uomini: si parla di 365 vie e piazze intitolate a figure maschili a fronte di sole 19 intitolate a figure femminili. Di queste 19 poi, solamente 11 sono dedicate a figure estranee al mondo religioso. Ma chi erano queste donne? Proprio per rispondere a questo interrogativo ’iniziativa organizzata sabato 8 marzo prevede un itinerario che toccherà alcune di queste vie, per scoprire tramite alcune tappe narrative chi erano le nostre illustri concittadine.

L’itinerario non è esaustivo, in quanto, per motivi di distanza, non è possibile coprire tutta l’area, ma punta a dare uno spaccato di alcune delle principali protagoniste del mondo sociale e culturale della nostra città.

Itinerario:

1️⃣ Via Mura Diamante Torelli

2️⃣ Lungofiume Amalia Fleischer

3️⃣ Convento di Santa Chiara – Suor Teresa Rampi

4️⃣ Museo delle Ceramiche – Cassandra Pavoni e Gianna Boschi

5️⃣ Via Caterina Folli

6️⃣ Teatro Masini – Pia Tassinari

7️⃣ Comune di Faenza – Rosa Tassinari

“Questa passeggiata dedicata alle figure femminili di spicco della nostra città è in perfetta sintonia con le azioni che come Comune abbiamo intrapreso per valorizzare l’importante contributo che le donne hanno dato al nostro territorio” – commenta Simona Sangiorgi assessora alle politiche di genere del comune di Faenza -“contributo che purtroppo non sempre viene riconosciuto come si dovrebbe”

La Partenza è prevista alle ore 16.00 circa dalla Fontana di Piazza della Libertà, mentre l’arrivo è previsto presso il Caffè Al Moro in Piazza Martiri della Libertà, dove ci sarà un dj set a cura di Sara Baglietti della Rimini Dj Academy e dove potremo brindare tutte insieme all’8 marzo.

Iscrizione euro 5 – che saranno devoluti all’Associazione sos Donna per le sue attività istituzionali.

Il progetto è organizzato da Associazione Rumore di Fondo in collaborazione con Uisp Comitato Territoriale Imola e Faenza e Sos Donna e con il patrocinio del Comune di Faenza.

Per info e iscrizioni: rumoredifondo1@gmail.com – 3358370032 (solo whatsapp)