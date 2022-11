Violento scontro nella zona industriale di Faenza fra un’auto e un camion. Gravemente ferito l’automobilista, trasportato con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. L’incidente all’incrocio fra via Malpighi e via Spallanzani. L’auto, una Volkswagen Touran , proveniva da via Spallanzani. Il mezzo pesante procedeva lungo via Malpighi, direzione via Boaria. Le responsabilità alla base dello schianto sono al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina.