Camion a fuoco nella mattinata di mercoledì all’altezza dell’uscita autostradale di Bagnacavallo, sull’A14dir.

Il mezzo pesante stava trainando una cisterna e stava procedendo in direzione di Ravenna, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è ribaltato e dopo l’impatto sull’asfalto ha preso fuoco.

Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Faenza, Lugo e Ravenna. Fortunatamente il camionista al volante del mezzo non ha riportato conseguenze nell’incidente.

Per la durata delle operazioni di spegnimento dell’incendio, che ha destato notevole allarme in zona, è stata chiusa la viabilità lungo l’autostrada.

Coinvolti nell’incendio anche un altro mezzo pesante e un’auto. Sarà compito della Polizia stradale ricostruire quanto accaduto.