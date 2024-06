La Polizia Locale di Ravenna – Ufficio Strumentazione Tecnica e Controllo Trasporto Pesante – è intervenuta a supporto dell’Ufficio Infortunistica Stradale in via Canale Magni, all’intersezione con via Degli Spedizionieri, dove un camion aveva appena perso il carico, 5 coils, causando un pericolo per tutti i mezzi in circolazione.

La Polizia ha rilevato, dallo scarico della “tessera conducente”, diverse violazioni al codice della strada, tutte contestate al camionista.

Il conducente dell’autoarticolato, cinquantottenne, all’atto dell’accertamento, è risultato viaggiare ad una velocità pari a 66 Km/h, superiore a quella prevista (50 km/h), non rispettando per di più il periodo di riposo previsto per legge.

Inoltre il carico perso per strada è risultato non essere stato accuratamente assicurato con le fasce di contenimento, ma solo “appoggiato nella cosiddetta fossa”, violazione questa che sarà contestata anche all’azienda (sanzione che prevede il pagamento di una somma pari a 87 €), dove è stato eseguito il carico, “per non avere adottato ogni utile precauzione al fine di evitarne la caduta”.

Per le violazioni commesse, al conducente sono stati sottratti 6 punti dalla patente. L’uomo, in quanto straniero, evidenzia la Polizia Locale, ha pagato, agli accertatori, per le violazioni commesse, una somma pari a 514,50 euro.