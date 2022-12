Da questa notte la strada statale 16 “Adriatica” è temporaneamente chiusa a Ravenna, tra i km 151.3 e 152, in direzione Sud, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante in avaria.

Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale di Ravenna e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.