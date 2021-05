Nella giornata di martedì un autotrasportatore ha imboccato via Canale Molinetto in senso contrario a quello di marcia creando situazioni di panico e notevoli disagi al traffico. È dovuto intervenire il personale dell’ufficio controllo al trasporto pesante. Gli agenti della polizia locale, tramite il “police controller”, hanno scaricato i dati elettronici del TIR da cui sono emerse violazioni ai tempi di guida, contestati nell’immediatezza al conducente del mezzo pesante. Inoltre sono in corso accertamenti nei confronti del datore di lavoro dell’autista, in merito ai corsi sulla sicurezza del lavoro a cui avrebbe dovuto sottoporre il proprio dipendente.