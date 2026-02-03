Grave incidente questa mattina lungo la Statale 16 Adriatica, nel tratto noto come via Reale, tra via Canala e Camerlona, a nord di Ravenna all’altezza della Valfrutta. Poco prima delle 7, un camion adibito al trasporto di animali vivi si è ribaltato, causando la chiusura completa della carreggiata in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante, che trasportava centinaia di maiali ed era diretto verso Ravenna, avrebbe improvvisamente sbandato. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è rovesciato su un fianco finendo parzialmente fuori strada. Il camionista è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza, i Vigili del Fuoco – presenti anche con l’autogru – e la Polizia Locale di Ravenna, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. I suini trasportati sono rimasti incastrati all’interno del mezzo ribaltato; per la gestione della situazione è stata allertata anche l’Ausl, che dovrà effettuare le necessarie verifiche tramite un veterinario.

Pesanti le conseguenze sulla circolazione: la Statale 16 è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione del camion. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Le operazioni di ripristino sono in corso.