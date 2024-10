È un mercoledì problematico per gli spostamenti ferroviari. Dopo i guasti a Roma e sulla tratta adriatica, nel pomeriggio, a Faenza, un nuovo incidente ha costretto alla chiusura della Faenza-Russi. Un camion spurgo ha infatti abbattuto un palo della linea di contatto nell’attraversare il passaggio a livello di via Filanda Vecchia, a Faenza, intorno alle 16.30. Necessario l’intervento dei tecnici specializzati, il blocco della circolazione ferroviaria e disagi per la viabilità urbana.

L’intervento è terminato poco dopo le 18, permettendo la riapertura della linea.

Nel frattempo, nel pomeriggio, è stata ripristinata la circolazione lungo l’asse Bologna-Ancona, ma con ritardi superiori ai 60 minuti.