Incidente stradale verso le ore 19,00 di questa sera sulla Statale Adriatica all’altezza dell’Ustarì du Canton via Reale incrocio via Piangipane due autovetture Jeep Renegade e una Peugeout si sono scontrate per poi finire nel fosso. Ferite due persone un 40enne ed un 60enne con codice di media gravità trasportate poi al Bufalini di Cesena con ambulanza. Sul posto oltre agli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, la dinamica sembra essere una mancata precedenza. La Statale è stata bloccata per i rilievi.