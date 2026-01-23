Camere di sicurezza: il garante dei detenuti propone una giornata di formazione

Ogni anno nelle camere di sicurezza dell’Emilia-Romagna transitano 2 mila persone ed è opportuno che le forze dell’ordine siano formate per la gestione delle persone trattenute. Così, il garante regionale dei detenuti ha presentato la giornata di formazione rivolta agli agenti delle forze dell’ordine, ideata per parlare di diritti e di prevenzione di gesti estremi, come autolesionismo o suicidi (si svolgerà a Parma, il 29 gennaio). Nei mesi scorsi, il garante ha ispezionato tutte le camere di sicurezza del territorio emiliano-romagnolo, con una particolare attenzione alle polizie locali. 75 i siti attivi in regione, dove una persona può rimanere per al massimo 48 ore, prima di comparire davanti ad un giudice. Questi luoghi, ha criticato il garante, sono sconosciuti alla cittadinanza