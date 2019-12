La mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro è il tema centrale trattato nel corso del workshop che si è svolto oggi nella Sala verde della Camera di commercio di Ravenna. Imprese ed enti locali i soggetti principalmente coinvolti nell’individuare strumenti ed azioni volti a facilitare l’attivazione di nuove politiche finalizzate a ridurre l’impatto ambientale della mobilità aziendale.

Testimoni del mondo imprenditoriale e istituzionale ravennate e ferrarese, guidati da Morena Pivetti, giornalista che per il Sole 24 ore ha curato i temi della mobilità, hanno raccontato le loro esperienze sul tema, favorendo lo scambio di idee e buone prassi tra i partecipanti.

Un focus ha riguardato una delle azioni più significative attuate nel territorio ravennate, l’iniziativa “è tempo di muoversi”, che ha avuto luogo il 20 settembre 2019 durante la Settimana europea della mobilità. L’invito rivolto dalla Camera di commercio di Ravenna ad imprese, enti e lavoratori della provincia, a recarsi al lavoro in modo più attento all’ambiente, evitando di utilizzare l’auto a uso singolo e scegliendo un mezzo di trasporto alternativo (auto condivisa, treno, autobus, bicicletta, ecc), è stato raccolto da oltre 80 aziende/enti e quasi 400 persone.

Una di queste imprese, che rappresenta anche una realtà imprenditoriale virtuosa e di successo della provincia di Ravenna, Unigrà S.r.l. ha mostrato una sensibilità e partecipazione straordinaria all’iniziativa e siccome e stata l’impresa che più di tutte… “si è mossa!”… ha ricevuto nel corso dell’incontro un riconoscimento consegnato dal presidente dell’ente camerale Giorgio Guberti, insieme all’Assessore del Comune di Ravenna Roberto Fagnani. “Desidero ringraziare le imprese che hanno aderito ai Laboratori territoriali per lo sviluppo sostenibile – afferma Giorgio Guberti presidente dell’ente camerale -. Grazie alla loro partecipazione sono stati approfonditi temi rilevanti, volti a facilitare l’attivazione di nuove politiche finalizzate a ridurre l’impatto ambientale della mobilità aziendale. Un ringraziamento particolare e i nostri complimenti vanno all’azienda Unigrà srl che ha partecipato così attivamente all’iniziativa E’ tempo di muoversi. Visto il successo della sua prima edizione certamente sarà riproposta e consolidata negli anni a venire”. “Ravenna è da sempre un caso eccellente in relazione alla sensibilità e alla volontà di operare in questo campo – evidenzia l’Assessore alla mobilità Roberto Fagnani. – Siamo stati uno dei primi Comuni ad approvare il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e da subito ho creduto in questo progetto, in particolare nell’iniziativa “è tempo di muoversi” alla quale abbiamo collaborato con convinzione”.

L’incontro è stato voluto dalle Camere di commercio di Ravenna e Ferrara, come momento congiunto di sintesi delle esperienze laboratoriali territoriali nell’ambito del progetto “La responsabilità sociale in rete”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.