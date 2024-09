Al via il nuovo contributo straordinario della Camera di commercio per dare sostegno alla continuità e alla ripartenza delle imprese localizzate nei territori delle province di Ferrara e Ravenna danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023. Il Bando, attuato con risorse della Regione Emilia-Romagna provenienti da un’apposita raccolta fondi avviata per il ripristino della normale attività produttiva, prevede un incentivo a fondo perduto di 3.000 euro e aprirà i battenti dalle ore 10.00 del 2 ottobre e fino alle ore 12.00 del 31 ottobre prossimi.

Il contributo sarà erogato dalla Camera di commercio in un’unica soluzione, purché l’impresa dimostri l’esistenza del nesso di causalità del danno diretto e immediato subito dagli eventi alluvionali. I danni subiti potranno riferirsi sia alla sede legale sia alla sede operativa, a condizione che, nelle stesse, si svolga l’attività produttiva ovvero che si tratti di edifici strumentali all’attività d’impresa (magazzini, depositi, hub distributivi, ecc.). Obiettivo prioritario della Camera di commercio, dunque, velocizzare i tempi di erogazione del contributo: la misura, infatti, sarà a fase unica con un’istruttoria che si concluderà con l’adozione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione dell’incentivo.

“Ancora una volta – ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – vogliamo agire in fretta e bene per sostenere, grazie alle risorse rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna, tutte quelle imprese che, più di altre, hanno hanno sopportato il peso maggiore dei drammatici eventi alluvionali del maggio 2023. A questo intervento – ha proseguito il presidente – ne seguiranno altri, a cominciare da quelli a sostegno delle giovani generazioni e dell’introduzione delle nuove tecnologie e del digitale, per affiancare i nostri imprenditori nei diversi abiti di competitività attraverso importanti risorse già stanziate dalla Camera di commercio e che renderemo presto disponibili in sinergia con le associazioni di categoria”. “Consolidare i processi di crescita – ha evidenziato Paolo Govoni, vice presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – richiede uno sforzo in termini di innovazione e investimenti per adeguarsi alle nuove tecnologie, valorizzare le capacità delle persone, sostenere la competizione. Le istituzioni e la politica devono proseguire lungo il sentiero delle riforme strutturali per migliorare il contesto per fare impresa, promuovere la cultura della legalità del merito e della responsabilità, garantendo così condizioni per la competitività. Sono certo – ha concluso Govoni – che, in questo percorso, non mancherà l’apporto significativo degli imprenditori, capaci di partecipare con coraggio e responsabilità, alle impegnative sfide che ci attendono”.

Tornando al Bando della Camera di commercio, le richieste di contributo, compilate sulla base della modulistica predisposta, dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART (https://restart.infocamere.it), dalle ore 10:00 del 2 ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024.