Approvata, lunedì scorso, dalla Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna la seconda annualità del Piano straordinario a sostegno delle giovani generazioni: mezzo milione di euro di euro per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, il ricambio generazionale, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Risorse che si aggiungono a quelle stanziate lo scorso anno, che, in soli pochi mesi, hanno permesso di finanziare ben 61 imprese gestite da ragazzi e ragazze con meno di 35 anni. L’ammissione avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base dei progetti presentati e dell’ordine di invio delle domande.

Accorciare la distanza tra giovani, lavoro e impresa, condizione indispensabile di sviluppo e di sostenibilità per l’intero territorio, tanto più in presenza di una crisi demografica che ha ridotto in notevole misura la presenza dei giovani nelle comunità: questa, dunque, una delle priorità della Camera di commercio, che riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico. Nello spirito di un vero e proprio Piano di visione, inoltre, il progetto sta mobilitando, sulla base di modelli già consolidati dall’Ente camerale, ulteriori risorse provenienti dai Comuni del territorio che permetteranno un maggiore impatto in termini di sviluppo imprenditoriale e di creazione di posti di lavoro. I fondi comunali già destinati, e quelli che arriveranno successivamente, interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle imprese localizzate nei rispettivi territori e solo dopo l’esaurimento delle risorse della Camera di commercio. Proseguiranno anche le azioni rivolte al mondo della formazione, alla connessione scuola-lavoro ed alla valorizzazione, in particolare, degli ITS.

“Nel pieno di una grande trasformazione, i giovani intravedono possibilità inesplorate. Quando è data loro l’occasione di concretizzare una visione, di investire le loro migliori energie, di utilizzare le tecnologie più recenti per intercettare e soddisfare i bisogni emergenti, aprono un’impresa e generano sviluppo”. Così Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio, che ha aggiunto : “La cifra di questo intervento vuole essere la qualità. L’obiettivo è dare gambe ad interventi che favoriscano un’occupazione stabile, una relazione scuola-lavoro di valore, un orientamento mirato alle aspettative dei giovani, nuovi modelli di business, per produrre quel salto culturale necessario al cambiamento, di cui i giovani sono eccezionali acceleratori. Il mio auspicio è che questo Piano sappia evolversi con la collaborazione e la disponibilità di chi condivide la nostra visione. Per questo ringrazio – ha concluso il presidente Guberti – tutti coloro che hanno condiviso il progetto, in primis enti locali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, per il supporto e i tanti stimoli e le proposte formulate. L’obiettivo è troppo importante perché non sia perseguito nella massima coesione e collaborazione: dobbiamo, insieme, invertire la rotta e fare dei giovani i protagonisti attivi delle scelte per il futuro”.

I Bandi in pillola

Attivati nel prossimo mese di luglio, sosterranno:

assunzioni a tempo indeterminato di ragazze e ragazzi con meno di 35 anni e trasmissione d’impresa e passaggio generazionale (domande dall’8 luglio fino al 16 gennaio 2026);

creazione di imprese giovanili (domande dal 15 luglio fino al 23 gennaio 2026);

sviluppo e competitività imprese giovanili (domande dal 22 luglio al 23 gennaio 2026).

Tra le spese ammesse, quelle sostenute per parcelle notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa, la redazione del progetto d’impresa, la consulenza specialistica nelle aree del marketing, della logistica, della produzione, del personale, dell’organizzazione, dei sistemi informativi, economico-finanziaria e della contrattualistica, le analisi di mercato, l’ottenimento di certificazioni ambientali e sociali, la registrazione di marchi e brevetti, l’implementazione del sito Internet aziendale. I contributi vanno da 1500 euro a 4000 euro a seconda dell’intervento, con una percentuale di contribuzione pari al 60% delle spese sostenute.

Ulteriori informazioni al link del sito camerale:

https://www.fera.camcom.it/bandi/piano-giovani-bando-sostegno-della-creazione-di-imprese-giovanili