Auditorium Santa Lucia prenotato in ogni ordine di posto per il convegno “Imprese, Banche e Università: energie per la crescita” promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna, con il patrocinio dell’Università di Ferrara, in programma il 22 novembre a partire dalle 9.30.

L’incontro, che, dopo i saluti introduttivi del presidente della Camera di commercio, Giorgio Guberti, vedrà la partecipazione di Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e della Cassa di Ravenna SPA, di Laura Ramaciotti, Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Ferrara, e di Gaetano Fausto Esposito, direttore generale dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, sarà moderato da Cristiano Bendin, caporedattore de Il Resto del Carlino Ferrara.

Fra i principali temi dell’evento, il capitale degli asset intangibili, che, come noto, costituisce per le imprese, in maniera sempre più decisiva, fonte di vantaggio competitivo sostenibile.

Folta, come da consuetudine agli eventi della Camera di commercio, la presenza dei giovani: oltre a studenti universitari, infatti, prenderanno parte ai lavori le ragazze ed i ragazzi della 5C dell’Istituto superiore Bachelet, accompagnati dai loro docenti. “L’investimento di fiducia sui più giovani– ha sottolineato Guberti– rappresenta momento prezios odi una società che vuole essere dinamica e giusta, capace di tenere insieme i valori fondativi e la necessaria spinta al futuro”.