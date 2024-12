“Con profonda gratitudine e stima, per aver contribuito, con il Suo insigne operato, abnegazione, professionalità e capacità di ascolto al bene comune nell’orizzonte dell’interesse generale delle comunità, del legame di fiducia nelle istituzioni, della solidarietà e della coesione sociale”. Queste le parole contenute nella pergamena che il presidente, Giorgio Guberti, ha consegnato ieri pomeriggio in Camera di commercio, insieme ai vertici delle Associazioni provinciali di categoria, al Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, che, dal 9 dicembre prossimo, assumerà la guida della Prefettura di Catanzaro.

“Ho espresso al Prefetto De Rosa, anche a nome del Consiglio camerale e del segretario generale, la mia gratitudine più sincera e profonda”. Così il presidente della Camera di commercio Guberti, che ha aggiunto: “In questi anni è stato per tutti noi, istituzioni e cittadini, un punto di riferimento, autorevole, competente e di grandissime doti umane e professionali. Abbiamo con lui attraversato momenti molto duri, affrontato sfide complesse, in particolare le alluvioni, che hanno messo a dura prova il nostro territorio, e si è lavorato ogni giorno, in perfetta sintonia, mossi da un forte spirito di collaborazione, per il bene della comunità. Il prefetto De Rosa è sempre stato disponibile all’ascolto e al dialogo, operando sempre in nome di quei valori di condivisione, confronto e supporto reciproco che abbiamo da subito condiviso. Lo ringrazio di cuore, anche a nome di tutti rappresentanti delle associazioni economiche della nostra provincia, per lo straordinario impegno e dedizione che ha dedicato al nostro territorio, porgendogli i migliori auguri per il suo nuovo incarico”.

“Il sistema delle imprese ravennati ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di “fare rete” e di saper guardare lontano – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – cogliendo tutte le opportunità che fanno di questo territorio un modello non solo in Emilia-Romagna. Con la Zona Logistica Semplificata e gli ingenti lavori nell’Hub portuale Ravenna diventerà sempre più una capitale Europea. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna è sempre stata un interlocutore attento alle problematiche del territorio ravennate dimostrando vicinanza e sostegno per i giovani imprenditori e durante l’alluvione un sostegno concreto per le imprese in difficoltà. Ho ringraziato il presidente Guberti e tutte le Associazioni di categoria per la leale collaborazione che si è sviluppata in questi tre anni con la Prefettura: la coesione istituzionale tra pubblico e sistema delle imprese è essenziale per affrontare le grandi sfide della globalizzazione”.