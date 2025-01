Anche il presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti, esprime tutta la sua preoccupazione e il suo disappunto per la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa al declassamento della Dogana di Ravenna. Guberti ha già inviato una missiva al Ministro Giorgetti per chiedere il suo tempestivo intervento volto a risolvere questa incresciosa situazione. “Incomprensibile e inaccettabile la decisione che relega la nostra dogana ad un livello non adeguato ai volumi di traffico e alle prospettive di sviluppo del porto di Ravenna”. “Lo scalo del porto di Ravenna – continua il presidente Guberti – è in piena espansione, grandi investimenti sono stati fatti in questi anni e ha un ruolo strategico per l’economia della città di Ravenna, di tutta la regione e dell’intero Paese. Eventuali problematiche di ordine organizzativo relative a questo ufficio devono essere affrontate e risolte nell’ottica di sviluppo infrastrutturale che da anni stiamo portando avanti nell’interesse di tutto il Paese, non solo del nostro territorio, e che proprio in queste settimane ha visto l’attuazione della Zona Logistica Semplificata. Ora serve coesione e impegno di tutte le Istituzioni e le parti sociali ed economiche affinché le opportunità che scaturiscono dalla ZLS possano dare i frutti sperati. Questa decisione rischia di compromettere tutti gli sforzi compiuti fino ad ora. Non possiamo accettare passivamente la spoliazione di importanti prerogative di un ufficio che deve poter contribuire alla competitività del nostro porto, delle imprese e allo sviluppo infrastrutturale del territorio”.