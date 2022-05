Grande è stata l’emozione con la quale i ragazzi, 68 studenti del Liceo linguistico di Lugo, Istituto tecnico Oriani di Faenza e ITIS Nullo Baldini di Ravenna, hanno raccolto e vinto la sfida lanciata dal sistema camerale con il, raccontando, con un audiovisivo, le esperienze fatte nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in questi anni resi difficili e complicati dalla pandemia.Dopo gli indirizzi di saluto istituzionali e gli interventi di Matteo Casadio, Unioncamere Emilia-Romagna e Giulia Gallamini di IVI Adv Agency, incentrati sulle competenze richieste nel mondo del lavoro con un affondo in particolare sul settore della comunicazione, sono stati infatti consegnati dal commissario straordinario dell’ente camerale ravennate Giorgio Guberti, dal segretario generale Mauro Giannattasio e dal dirigente dell’Ufficio scolastico di Ravenna Paolo Bernardi i riconoscimenti ai progetti risultati vincitori della IV edizione del Premio.