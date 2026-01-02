“La tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi. Nelle attuali difficoltà congiunturali che stiamo attraversando, infatti, un dato positivo arriva proprio dal mondo dell’imprenditoria femminile, che si conferma una delle componenti più dinamiche del sistema economico locale”.

Il dato complessivo colloca Ferrara e Ravenna prime in regione con 15.154 imprese registrate al 30 settembre 2025, pari al 22,3% del totale. Lo sa bene la Giunta della Camera di commercio che, il 18 dicembre scorso, all’unanimità, ha approvato, rafforzandone le funzioni, il programma di attività del Comitato per l’imprenditoria femminile guidato da Antonella Bandoli.

Tanti i progetti in cantiere: dalla facilitazione all’accesso al credito alla formazione personalizzata, dall’informazione sulle opportunità di investimento all’affiancamento nella nascita e nello sviluppo di nuove imprese e nel consolidamento di quelle esistenti, da focus permanenti sugli scenari di sviluppo della imprenditoria femminile a supporto delle politiche economiche e dei processi decisionali alla realizzazione di ecosistemi imprenditoriali collaborativi. Scorrendo nel dettaglio il piano degli interventi, particolare evidenza assumono la tappa a Ferrara, in collaborazione con Unioncamere e Promos Italia, del progetto nazionale “Digit Export Day”, la giornata informativa “Trova il finanziamento adatto alla tua impresa“, il tutoraggio, a cura del Comitato, per tutte le giovani donne che, all’interno del “Bando vieni a vivere a Ferrara e Ravenna” promosso dalla Camera di commercio, trasferiscano la propria residenza in provincia di Ferrara o Ravenna e che ottengano un nuovo contratto di lavoro con un’impresa del territorio, la certificazione di parità e la violenza di genere, in collaborazione con le Consigliere (regionale e provinciali) di parità, l’Atlante delle buone pratiche di imprese femminili a favore dell’equità e dell’inclusione nei luoghi di lavoro (opportunità di carriera, promozione leadership femminile, ambienti professionali inclusivi, superamento di barriere e stereotipi, benessere organizzativo…), giornate formative per stimolare la partecipazione delle studentesse universitarie a iniziative imprenditoriali.