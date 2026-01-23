A partire dalla prossima settimana, il Servizio Emergenza trasferirà i propri uffici dall’attuale sede di Via XX Settembre ai nuovi locali situati in via Portisano 51, Faenza. Per consentire le operazioni di trasloco, si informa che il servizio resterà chiuso nella giornata di giovedì 29 gennaio. Per garantire la continuità del supporto urgente, sarà possibile contattare il numero 1313. Il Servizio Emergenza tornerà a essere operativo in presenza nella nuova sede di via Portisano da venerdì 30 gennaio 2026.
Home Faenza Web Tv Cronaca Cambio sede per il Servizio Emergenza: nuovi recapiti e variazioni temporanee del...