I lavoratori di Elle Emme, al centro del cambio di appalto in Marcegaglia, in sciopero oggi davanti allo stabilimento di via Baiona. L’iniziativa è stata indetta dal Sindacato Generale di Base (SGB), che così ricostruisce la vicenda che ha portato al cambio di appalto all’interno dell’azienda:

“Durante il riuscito sciopero (con adesione oltre il 95%) del 25 marzo scorso, Elle Emme e RO.MAX (vera titolare dell’appalto in Marcegaglia) si sono dichiarate disponibili a riaprire il confronto, chiedendo a SGB di interrompere lo stato di agitazione. Alla disponibilità di interrompere gli scioperi a fronte di risposte precise alle nostre richieste, le società ci hanno chiesto il tempo per verificare le condizioni economiche e potere arrivare al confronto con un’ipotesi dettagliata, convocandoci per il 31 marzo, chiedendoci comunque di revocare lo sciopero che era già previsto per il secondo giorno”.

SGB avrebbe chiesto aumenti per i 100 lavoratori coinvolti, ma si sarebbe invece arrivati alla decisione del cambio di appalto: “La rottura del confronto, con l’annuncio del cambio appalto, è l’ennesima dimostrazione di come il sistema degli appalti non sia altro che uno strumento collaudato per precarizzare il lavoro e tenere costantemente sotto ricatto i lavoratori” commenta il sindacato.

È quindi stato indetta la giornata di sciopero dell’1 aprile. SGB ora chiede a RO.MAX di siglare l’accordo con gli aumenti per i lavoratori: “Ora la pazienza è finita e i lavoratori non vogliono certo attendere i tempi dello pseudo cambio appalto e riportare la vertenza al punto di partenza”