Martedì 18 febbraio 2025, alle ore 17:00, si terrà una lezione del Corso Ambiente per l’anno accademico 2024/2025 dal titolo “Cambiamenti della biodiversità, i nuovi ospiti del mare: viaggio fra le nuove specie che ci circondano”. L’incontro avrà come focus l’argomento “Influenza dei cambiamenti climatici sulla pesca sportiva e ricreativa. Evoluzione di una passione fra sport e turismo” e vedrà la partecipazione di esperti del settore.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per comprendere come il riscaldamento globale e i mutamenti della biodiversità marina stiano influenzando la pratica della pesca sportiva e ricreativa, con ripercussioni non solo ambientali, ma anche economiche e turistiche.

Interverranno:

Rubina Sirri, Responsabile pesca delle acque interne della Regione Emilia-Romagna;

Oliver Mordenti, dell’Università degli Studi di Bologna;

Fabio Baldini, Presidente dell’Associazione Pesca Ricreativa dell’Emilia-Romagna;

Massimo Vanicelli, Presidente provinciale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Subacquea (FIPSAS).

A moderare l’incontro sarà Piergiorgio Vasi, Vicepresidente dell’ENDAS Emilia-Romagna e socio della Casa Matha.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le sfide ambientali e mira a fornire strumenti di comprensione utili a pescatori, appassionati e operatori del settore turistico. Un’opportunità per approfondire i cambiamenti in atto e le possibili strategie di adattamento a livello regionale e nazionale.

I cambiamenti climatici stanno modificando profondamente la biodiversità marina, portando alla presenza di nuove specie e alla scomparsa di altre. Questi fenomeni richiedono un ripensamento dei metodi e degli strumenti utilizzati nella pesca sportiva, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra la conservazione dell’ecosistema e il mantenimento di questa attività. L’adozione di pratiche sostenibili, come il catch and release e l’uso di attrezzature meno invasive, diventa fondamentale per proteggere le risorse ittiche e permettere alle future generazioni di continuare a godere di questa passione.

La pesca sportiva non è solo un’attività ricreativa, ma rappresenta anche un importante motore per il turismo. Le destinazioni che offrono esperienze di pesca sostenibile e servizi di qualità attraggono appassionati da tutto il mondo, contribuendo allo sviluppo economico locale. Tuttavia, affinché il turismo della pesca possa prosperare, è necessario adottare strategie di gestione responsabile delle risorse ittiche e promuovere la consapevolezza ambientale tra i pescatori. Eventi come questo permettono di approfondire il legame tra pesca e turismo, individuando soluzioni innovative per garantire la continuità di entrambe le attività nel rispetto dell’ecosistema marino.

Le lezioni sono a libero accesso in presenza presso la sede di Ravenna, Piazza Andrea Costa, 3 ed in pod-casting sul canale Youtube della Casa Matha raggiungibile al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCZ2A82wES6Og8QtB4hqB66Q