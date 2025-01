Cambiamenti climatici. Manifestazione di Coldiretti: “Servono misure urgenti per la gestione del rischio”

9 miliardi persi tra siccità e alluvioni dal comparto agricolo a livello nazionale (20 miliardi negli ultimi tre anni). Partenza all’alba questa mattina per Coldiretti Ravenna. Destinazione Ferrara, per una manifestazione in uno dei territori più colpiti negli ultimi anni dai cambiamenti climatici. Nel ferrarese la produzione di pere è da anni in crisi, fra siccità, problemi fitosanitari e concorrenza straniera sul mercato.

Gli imprenditori agricoli chiedono allo Stato di sbloccare le risorse previste. A Ferrara si sono ritrovati in 800, provenienti da diverse province emiliano-romagnole e da diverse regioni.