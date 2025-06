“L’Emilia-Romagna si conferma protagonista nel dibattito europeo sull’adattamento climatico. Stiamo lavorando con determinazione alla redazione del Piano regionale, uno strumento fondamentale per agire in tempi rapidi e affrontare con gli strumenti adatti i mutamenti a cui tutti stiamo assistendo”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, al Mediterranean Forum for the EU Mission on Adaptation to Climate Change in corso oggi al Dama Teconopolo di Bologna.

Un evento, co-organizzato da Commissione europea, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, che si concluderà con una serata all’auditorium Biagi della Biblioteca Salaborsa.

“Il Piano regionale di adattamento è uno strumento strategico che ci consentirà di affinare le scelte fatte fino ad ora, aggiornando i documenti in base alle più recenti conoscenze scientifiche, tecniche, sociali, politiche ed economiche- dichiara il presidente de Pascale-. L’adattamento ai cambiamenti climatici, oltre che con una questione di sicurezza, ha a che fare anche col mantenimento delle funzioni sociali, con la competitività delle economie e delle imprese e con le conseguenti ricadute sull’occupazione. La gestione dei rischi climatici, quindi, non è più una questione di catastrofi impreviste, ma riguarda rischi noti che mettono in gioco la sopravvivenza per alcune porzioni di territorio e categorie economiche, che vanno protette. E proprio su questo si concentrano le azioni di adattamento”.

Il forum affronterà temi chiave come la governance multilivello, la partecipazione dei cittadini alla costruzione di percorsi inclusivi per l’adattamento climatico, il finanziamento dell’adattamento e la preparazione climatica nelle regioni mediterranee, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e rafforzare la cooperazione tra istituzioni, esperti e comunità locali. E un’occasione strategica per rafforzare il ruolo delle regioni mediterranee nel percorso verso una transizione giusta e resiliente.

L’intera giornata sarà articolata in sessioni plenarie, panel tematici e momenti di networking, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo, identificare bisogni e opportunità per l’accesso a fondi europei dedicati all’adattamento, presentare strumenti di pianificazione resiliente per enti locali e regionali e approfondire le possibilità di sinergia tra Missione Europea e altri programmi europei come Horizon Europe, LIFE, Interreg e altri dello stesso contesto.