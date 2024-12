Cambia la formula del Capodanno in centro: festa dal pomeriggio in piazza delle Erbe

Cambia la formula della festa di capodanno in centro a Faenza. Non più il brindisi a mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio, ma un evento che inizierà nel pomeriggio del 31 dicembre, sfocerà nel classico concerto e continuerà poi a notte inoltrata. Tutto sarà ospitato in piazza delle Erbe, a fianco della pista di pattinaggio che continuerà ad essere aperta per tutta la festa. Sarà allestito anche un food truck. Al pomeriggio, al bar Al Moro saranno premiati cantanti e musicisti distintisi durante l’ultimo anno e si terrà un’asta di beneficienza. La sera, sul palco, saliranno i Mystic Doll. A mezzanotte brindisi con panettone e spumante. Nelle prime ore di Capodanno la festa proseguirà in piazza delle Erbe o, per chi vuole, al Giradischi per tutta notte.