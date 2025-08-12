Calo di turisti in spiaggia a giugno e luglio: “La colpa non è dei costi degli ombrelloni”. Agosto in ripresa

Andamento della stagione turistica e prezzi in spiaggia sono stati due degli argomenti più dibattuti negli ultimi giorni. Per il Presidente della Cooperativa Spiagge di Ravenna, Maurizio Rustignoli, non sono strettamente legati. Il costo di un ombrellone, anche per una o due settimane, incide relativamente nel bilancio economico di una vacanza. Gli aumenti ci sono stati, ma in media del 3-4%. Le ragioni per il calo dell’affluenza, evidente anche nel litorale ravennate a giugno e luglio, devono essere ricercate a più ampio spettro.