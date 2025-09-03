Calo della natalità: record negativo nel 2024

Il calo della natalità in provincia di Ravenna nel 2024 ha raggiunto il suo record. Sono stati solo 2.224 i bambini nati. Nel 2008 i dati statistici erano all’estremo opposto: 3.682 bambini. Negli ultimi 10 anni nel ravennate il calo è stato di oltre il 27%.
A Ravenna, lo scorso anno, sono nati una cinquantina di bambini in meno rispetto al 2023. Va peggio a Faenza, dove, nonostante alcune annate in controtendenza, la curva della natalità è da anni diretta verso il segno negativo, con -50 bambini nati all’anno. In tutta la Romagna Faentina sono nati 528 bambini. In controtendenza sembrano andare Brisighella, Casola Valsenio e Solarolo, ma è un fenomeno che potrebbe essere spiegato con la riscoperta dei piccoli centri da parte dei giovani, dopo la desertificazione che ne ha caratterizzato gli ultimi decenni.

