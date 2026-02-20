È stata lanciata la Call for Startup 2026, il nuovo bando di ammissione rivolto a team con idee imprenditoriali innovative, da sviluppare all’interno del Contamination Lab, pre-incubatore d’impresa promosso dalla Fondazione del Monte Faenza.
Il bando è rivolto a gruppi composti da un minimo di due persone, non ancora costituiti collettivamente in forma di impresa.
I team selezionati saranno ospitati gratuitamente all’interno del Contamination Lab per un periodo di 12 mesi e potranno beneficiare di:
- uno spazio di lavoro attrezzato;
- un ciclo di seminari formativi su temi utili allo sviluppo e al perfezionamento del progetto;
- l’affiancamento di esperti dedicati;
- attività di networking con realtà del territorio.
Le procedure di valutazione delle domande di ammissione saranno svolte da un Advisory Board, composto da rappresentanti del mondo universitario e del campo imprenditoriale locale.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 31 marzo 2026.
Il bando completo e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito della Fondazione:
https://fondazionemontefaenza.it/call-for-startup/