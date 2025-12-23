Il Presidente Federalberghi Ravenna Raffaele Calisesi esprime soddisfazione per lo stanziamento riguardante un servizio di comunicazione integrata in ambito turistico per un valore complessivo di 400mila euro, nel prossimo biennio.

Tale soddisfazione deriva dal fatto che, già durante la campagna elettorale, il Presidente Calisesi aveva richiesto con forza all’allora futuro sindaco Alessandro Barattoni, che a Ravenna serviva un immediato segnale in termini di comunicazione integrata in chiave turistica per tutto il territorio del Comune di Ravenna (città d’arte, spiagge, natura, enogastronomia) e nella fattispecie si chiedeva la realizzazione di un bando a medio termine di almeno 2+2 anni per un importo di 300 mila euro all’anno per la promozione del Comune di Ravenna e si auspicava l’affidamento ad un’agenzia competente nel settore.

Come detto dal Sindaco Barattoni, Ravenna è una città piena di straordinarie bellezze ma che ancora troppo pochi conoscono.

“Ravenna è come una Ferrari con le ruote di legno” – dichiara il Presidente di Federalberghi; ritengo che con questo bando, si possano mettere delle buone basi. Riteniamo, infatti, sia giusto che i proventi derivanti dalla tassa di soggiorno (oltre 2 milioni di euro annui) vengano investiti in ambito di realizzazione e promozione di eventi in grado di aumentare i flussi turistici in termini di presenze, soprattutto nel periodo autunno/inverno. In tale periodo e durante le festività natalizie come sta accadendo anche quest’anno, la domanda turistica sulla nostra destinazione è purtroppo al di sotto delle sue potenzialità, probabilmente a causa della mancanza di eventi di rilievo.

Auspichiamo pertanto – prosegue il presidente – che dopo questo primo importante passo in chiave di promozione turistica, vengano anche reperiti i fondi necessari per realizzare sistematicamente eventi – come già detto dal Sindaco – per avere una copertura dei flussi turistici durante tutto l’anno, tagliando almeno in parte quei rami ormai secchi che assorbono risorse importante senza un ritorno in termini di presenze turistiche.

Non dimentichiamo la grande opportunità offertaci dalla realizzazione del terminal crociere di Porto Corsini; anche in questo caso, sarebbe necessario, proporsi nelle fiere di settore per far conoscere nel mondo la destinazione Ravenna e il suo meraviglioso patrimonio artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico, per dare un valido contributo alla crescita del comparto turistico-ricettivo e commerciale del Comune di Ravenna. Tutto ciò perché ci siamo accorti che il crocierista che giunge a Ravenna, molto spesso, non conosce la città e la utilizza solamente come imbarco per la sua futura vacanza.