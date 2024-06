Per una settimana Milano Marittima sarà la tappa del tour della storica rubrica calcistica Calciomercato L’Originale, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW.

Per la prima volta questa edizione del programma, così come descritta a Fano durante il Gala di presentazione, è interamente in tournée. Attraversa 6 regioni italiane e va in scena da 7 località:

• Fano, Senigallia, Alassio

• Cervia Milano Marittima

• Grado, Reggio Calabria, Val di Fassa.

Milano Marittima diventa palcoscenico della diretta tv in onda su Sky Sport, nella quarta tappa.

Dall’1 al 5 luglio 2024, nella settimana di apertura ufficiale delle trattative.

Al centro del programma ci saranno infatti le trattative tra società, calciatori e allenatori grazie agli aggiornamenti continui e ai contributi live degli inviati di Sky Sport, pronti a svelare tutti i retroscena, gli incontri e le indiscrezioni.

Durante la trasmissione si parlerà molto di Cervia con la messa in onda di “pillole” registrate nei punti strategici della città, tra cui la Salina, l’Adriatic Golf Club, la Casa delle Aie, il Borgomarina e la spiaggia come location perfetta per sport e relax allo stesso tempo.

La squadra di Calciomercato

• Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calcio mercato

• Fayna, sempre aperto a cogliere curiosità e contenuti da web e social

• Alessandro Bonan, conduttore e ideatore del programma assieme a Davide Bucco e Guido Barucco.

Tanti gli ospiti che sera dopo sera si alterneranno nelle cinque serate a Milano Marittima.

Come partecipare

Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio sarà possibile partecipare al programma tv, trasmesso tutte le sere in diretta su Sky Sport dalla Rotonda Primo Maggio, dalle ore 23.30.

Sarà anche occasione per seguire da vicino gli Europei di Germania 2024 grazie al maxischermo posizionato in viale Gramsci.