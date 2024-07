Continua a prendere forma il Faenza Calcio che sarà al via dal 31 luglio con l’inizio della preparazione al prossimo campionato di Eccellenza.

Leonardo Samorè, 22 anni, è il nuovo rinforzo per i biancoazzurri. Un giocatore giovane, ma già con diverse stagioni alle spalle, due in Eccellenza al Cava Ronco e una in Promozione al Civitella da cui proviene.

Samorè, originario di Brisighella dove vive, è giocatore duttile, un esterno che può giostrare in difesa o a centrocampo. Ha grande cura nella gestione della palla e predilige il gioco di squadra.

“Sono molto motivato perché Faenza è una società importante e sono contento di fare parte di un gruppo giovane che affronta un progetto tecnico interessante, a cui potremo dare un contributo per fare bene. Non vedo l’ora di iniziare. Ritrovo con piacere l’attaccante Ndiaye mio coetaneo e compagno al Forlì e un giocatore esperto come il portiere Ruffilli che conosco”.

L’allenatore Nicola Cavina è convinto delle potenzialità di Samorè. “E’ un giovane che ha tanta volontà e voglia di applicarsi e migliorare ancora. Ha la mentalità giusta per trovare spazio in un ruolo dove ci sarà sana competizione in squadra grazie alla sua duttilità”.

Nato a Faenza il 9 gennaio 2002, Leonardo Samorè ha dato i primi calci nelle fila del Brisighella. Poi è cresciuto nelle giovanili di Dinamo Faenza (tre anni), a Virtus Faenza (quattro) e Forlì (cinque) dove è arrivato alla Juniores sfiorando il debutto in prima squadra. Cosa che è avvenuta sempre nella stessa città al Cava Ronco prima di giocare l’ultima stagione al Civitella.