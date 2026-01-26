Brutta battuta d’arresto del Faenza che incassa tre gol dal Sant’Agostino allo stadio “Renato Caselli”. I biancoazzurri hanno pagato un alto prezzo alla voglia di riscatto dei biancoverdi ferraresi padroni di casa che erano reduci dall’umiliante sconfitta subìta dal Sanpa in settimana. I “ramarri” hanno impostato una partita grintosa per mettere in difficoltà i manfredi e si sono mossi meglio sul campo molto pesante.

Al quarto d’ora il Sant’Agostino passa. Su azione di rimessa, Vanzini se ne va in progressione e viene atterrato al limite dell’area da Franceschini. Sul calcio di punizione seguente Roda con tiro ad effetto aggira la barriera, il portiere faentino Zauli ci arriva, ma non riesce a deviare il pallone molto ben indirizzato che finisce in rete. 1-0 La partita si anima con i biancoazzurri che cercano qualche ripartenza, ma la difesa dei ramarri guidata dal portiere Costantino è attenta. Al 40’ Franceschini ferma in area fallosamente il guizzante Vanzini: l’arbitro Denise Perenzoni di Rovereto ordina il calcio di rigore che Pierfederici trasforma. 2-0

Nel recupero del tempo, Bonavita lavora il pallone e serve per la conclusione dalla distanza Leonardo Albonetti, ma Costantino vola e mette in corner. Nella ripresa, il Faenza ci prova subito e impegna Costantino con un rasoterra di Missiroli. La partita è equilibrata, anche se il Sant’Agostino è più pericoloso. Pierfederici ha per due volte la palla del raddoppio, ma Zauli si salva ancora . Poi una bella azione in verticale di Pierfederici e Vanzini libera Nisi, che viene anticipato dall’uscita di Zauli. A venti minuti dal termine, il Sant’Agostino la chiude definitivamente: su un cross di Roda dalla sinistra Vanzini anticipa il suo controllore e insacca con un rasoterra che non dà scampo a Zauli. 3-0 e giochi fatti.

Ora per il Faenza la prossima partita sarà domenica 1 febbraio (ore 14.30) sul campo sempre insidioso della Sampierana, reduce dal successo con il Mesola.

Sant’Agostino – Faenza 3-0

Sant’Agostino: Costantino, Fedozzi (42’ st Ginesi), Anostini, Iazzetta, Checchi, Roda, Ascanelli, Sarti, Nisi (46’ st Secchiarolo), Pierfederici (23’ st Lisanti), Vanzini (33’ st Bevilacqua). A disposizione: Scotto, Guazzarini, Bernini, Paganini, Di Benedetto. All. Biagi

Faenza: Zauli, Franceschini, Gimelli (45’ st Zoli), Missiroli (42’ st Navarro), Tuzio, Brusi, Zani (42’ st Cavolini), L. Albonetti (24’ st Bertoni), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. A disposizione: Ruffilli, Lika, M. Albonetti, Servadei, Marocchi. All. Cavina

Arbitro: Perenzoni di Rovereto–assistenti: Carandina di Ferrara e Bozza di Reggio Emilia

Reti: 15 pt’ Roda, 35 pt’ Pierfederici (r), 25’ st Vanzini

Ammoniti: Iazzetta, Ascanelli, Lisanti; Gimelli, Tuzio, L.Albonetti, Gjordumi