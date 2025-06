Uno straordinario campionato che non è cancellato dall’atto conclusivo, ma certo brucia tantissimo per l’Under 17 di Arturo Nicolosi la sconfitta ai calci di rigore con il Sasso Marconi nella finale regionale di categoria “Coppa Stefano Credi” al campo comunale di Goro, in provincia di Ferrara.

Il Faenza parte bene, andando in vantaggio dopo 7 minuti. Percussione sulla fascia di Badiali che entra in area e centra per l’accorrente Peroni che dal limite spara in rete e insacca. Il Sasso Marconi non riesce a impensierire il Faenza che va al riposo in vantaggio. Nel secondo tempo i gialloblù bolognesi spingono di più, ma non trovano soluzioni fino a che dopo un batti e ribatti trovano un calcio di punizione. Sul tiro diretto il portiere manfredo Drei si fa sorprendere ed è il pareggio. Il Faenza si rifà presto perchè dopo pochi minuti Mambelli attacca l’area di rigore, trova l’opposizione del portiere avversario, ma la respinta viene recuperata da Rondhali che da fuori area la mette all’incrocio. 2-1 Sembra tutto già scritto e invece il recupero è fatale. Al 92’ il manfredo Collina sulla sinistra riceve, salta due avversari, entra in area e spara a botta sicura, ma la palla del 3-1 si stampa sul palo. Sull’immediato capovolgimento di fronte, lancio disperato in avanti, indecisione della difesa manfreda e il Sasso Marconi trova un inaspettato per quanto immeritato pareggio. Nei supplementari un fallo su Said atterrato in area alle spalle, non viene segnalato e così si va ai rigori. Said, Askarov e Lika Isni sbagliano calciando addosso al portiere.

Nel complesso una partita in cui il Faenza si dimostra ancora calcisticamente superiore, ma regala per indecisioni difensive due gol immeritati al Sasso Marconi che si aggiudica così la “coppa Stefano Credi” a cui è stata intitolata la fase finale regionale per le migliori classificate nei gironi del lungo campionato partito a settembre scorso.

Onore comunque, al di là del risultato finale, per il bellissimo campionato disputato dai giovani faentini, ultimi a concludere la stagione agonistica per i colori biancoazzurri.