Giallorossi che tornano in campo in trasferta a Salsomaggiore dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro lo Scandicci. Una partita, quella contro gli emiliani, che rappresenta un incognita per vari punti di vista e che va affrontata con tutte le attenzioni del caso. Il Salsomaggiore al momento occupa l’ultimo posto in classifica, un rendimento decisamente deficitario frutto di 6 pareggi e 15 sconfitte. Facile immaginare una squadra che scenderà in campo con nulla da perdere, cercando di conquistare lo scalpo di una squadra di blasone e per togliere quel fastidioso zero nella casella delle vittorie. Alla guida dei giallo blu siede Lauro Benini, terzo tecnico della stagione, il Salsomaggiore è una squadra infarcita di giovani che vede in Federico Berti con 4 reti la punta più prolifica. Il Ravenna dovrà affrontare la gara con un approccio ben determinato, troppo spesso in stagione ai giallorossi è mancata la continuità e domani occorre assolutamente dare seguito alla vittoria con lo Scandicci per staccarsi dal limbo di metà della classifica. La compagine di Gadda però non arriva di sicuro alla gara nelle migliori condizioni fisiche e l’infermeria è purtroppo recentemente quasi più affollata dello spogliatoio. Ai lungo degenti Tabanelli e Spinosa infatti in settimana si sono aggiunti Boccardi e soprattutto Pipicella che, a causa di una lesione al flessore, sarà fuori dai giochi per circa due mesi. A disposizione ma in condizioni non ottimali Guidone, Grazioli e Lussignoli. D’Orsi convocato ma difficilmente potrà essere della gara causa noie muscolari. Sarà compito di Gadda destreggiarsi tra tante defezioni e schierare il miglior Ravenna possibile. Panchina quindi ricca di aggregati dalla Juniores, da segnalare la prima convocazione per Mattia Correnti centrocampista offensivo classe 2005.

All’andata proprio al Benelli il Salsomaggiore riuscì con una clamorosa rimonta a conquistare un inatteso pareggio dopo che il Ravenna era avanti di due reti, il primo scivolone di una stagione amara di soddisfazioni per i giallorossi che dovrebbe essere un ulteriore tassello motivazionale per cercare di portare a casa l’intera posta sul campo dell’ultima in graduatoria.

Proprio sul concetto di continuità ha insistito il tecnico Gadda nella conferenza pre partita: “Arriviamo a questa partita con qualche problema di organico, ci attende una gara importante perché noi dobbiamo trovare quella continuità che ci è mancata durante l’anno. Dobbiamo assolutamente centrare la prestazione perché la gara con il Salsomaggiore è una gara pericolosa. Affronteremo una squadra che sul campo non regala nulla, le partite sono tutte difficili quindi per poterla vincere noi dobbiamo fare la prestazione. I ragazzi a disposizione si sono allenati bene ed anche se non ho tanta scelta rimaniamo una squadra competitiva, abbiamo la possibilità di fare bene nonostante le assenze importanti che abbiamo.”

Sono 20 i giallorossi convocati da mister Gadda per la trasferta contro il Salsomaggiore

Portieri: 12 Giacomo Venturini, 22 Mattia Fontanelli

Difensori: 5 Michele Rinaldi, 14 Luca Magnanini, 26 Luca Grazioli, 4 Cosimo Spezzano, 3 Francesco Luciani

Centrocampisti: 20 Francesco D’Orsi, 13 Tommaso Ravaglia, 25 Giacomo Calandrini, 11 Moses Abbey, 24 Vincenzo Lisi, 8 Giorgio Capece, 21 Andrea Lussignoli, 15 Mattia Calandrini

Attaccanti: 17 Marco Guidone, 9 Daniele Melandri, 7 Akileu Ndreca, 10 Giacomo Marangon, 27 Matteo Vinci