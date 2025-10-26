Tra Faenza e Massa Lombarda il derby finisce in parità ed è un risultato sostanzialmente corretto per quello che si è visto in campo. Gli ospiti bianconeri sono stati superiori nel ritmo e nel pressing nel primo tempo e alla mezz’ora sono passati con Colli, autore di una azione di pregevole fattura con dribbling secco in area e tiro che non dava scampo a Zauli. 0-1

Il Faenza reagiva con Ulivieri che si rendeva protagonista con una bel tiro che sfiorava il bersaglio.

Nella ripresa, il mister biancoazzurro Cavina operava due cambi inserendo Bertoni al posto dell’infortunato Leonardo Albonetti e Servadei per Tuzio cercando un cambio di marcia.

Che arrivava anche per il calo del Massa Lombarda costretto a fare due cambi in pochi minuti per l’infortunio di Savelli, in campo per appena 8 minuti prima di lasciare il posto a Brescia.

Dopo l’uscita dal campo anche di Gimelli per infortunio sostituito da Cavolini, il Faenza pareggiava. Su calcio di punizione battuto dalla trequarti Matteo Albonetti indirizzava il pallone teso e preciso in area dove Franceschini riscopriva le sue doti di colpitore di testa e insaccava. 1-1

Nel finale un tentativo di Zani ma senza fortuna. Non c’è tempo di rifiatare per il Faenza perchè la prossima partita sarà mercoledì 29 ottobre in trasferta a Medicina.

Faenza – Massa Lombarda 1-1

Faenza: Zauli, Franceschini, Gimelli (23’ st Cavolini), Borini, L. Albonetti (1’ st Bertoni), M. Albonetti, Zani, Tuzio (1’ st Servadei), Bonavita, Gjordumi, Ulivieri (6’ st Lanzoni). A disposizione: Laghi, Navarro, Brusi, Casadio, Missiroli. All. N.Cavina

Massa Lombarda: Stanzani, Morara, Massueme (26’ st Rambelli), Gadda, Hysa, Succi, Gramellini (34’st Bautista Borda), Diallo (7’ st Savelli, 15’ st Brescia), Colli, Fogli, Badiali (7’ st Sanese). A disposizione: Billi, Braccioli, E.Cavina. All. Bamonte

Arbitro: Ghirardi di Ravenna –assistenti: Saccone e Rossi di Forlì

Reti: 32’ pt Colli, 27’ st Franceschini

Ammoniti: Tuzio, L. Albonetti, Zani; Gadda, Rambelli

Recupero: 1’ – 5’