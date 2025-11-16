Con diversi assenti, il Faenza Calcio si affida ai giovani e fa la scelta giusta superando il quotato FCR Forlì. E’ stata una partita piacevole in cui i biancoazzurri hanno cercato di costruire e fronteggiare sul piano del gioco gli avversari. Dopo la mezz’ora il primo tiro è di Farabegoli che trova la facile parata del portiere manfredo Zauli, uno degli ex di turno. Poi ci provano in serie i faentini Lanzoni con tiro a lato, Servadei (subentrato all’infortunato Borini) e Gimelli con due conclusioni alte sopra la traversa. Poco dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, capitan Missiroli rimette di testa a centro area dove Navarro prova la spettacolare rovesciata e manda la palla sul palo interno con Carroli che con un riflesso la smanaccia ed evita il gol. E’ il prologo al vantaggio faentino: Lanzoni fa filtrare la sfera per lo scatto di Cavolini che si porta sul fondo evita l’avversario e porge al centro un assist perfetto per Zani che da pochi passi insacca 1-0. Sulle ali dell’entusiasmo il Faenza sfiora il raddoppio ancora con Zani la cui staffilata dal limite viene deviata in angolo. Ancora più vicino ci va Lanzoni che si fa luce al limite dell’area ed esplode un destro che trova la prodezza di Carroli pronto a respingere.

Il secondo tempo inizia con due cambi di mister Mordini (altro ex con capitan Melandri e il vice Bianchedi tra i forlivesi) che inserisce Guiebre e Del Vecchio, ma non cambia l’inerzia della gara con il Faenza sempre a controllare e proporre gioco. Ancora Lanzoni spedisce di poco a lato, poi sale in cattedra Gjordumi che con una botta impegna Carroli in una non facile deviazione in angolo. La squadra ospite produce solo un tiro di Garavini a lato e una conclusione di Stucchi che trova la parata a terra di Zauli. Il Faenza invece sfrutta le ripartenze e Zani si viene a trovare solo davanti a Carroli, molto bravo a chiudergli lo specchio della porta. Negli ultimi minuti FCR cerca il pareggio, ma non riesce a produrre niente altro che un colpo di testa di capitan Melandri sul fondo.

Faenza – FCR Forlì 1-0

Faenza: Zauli, Missiroli, Gimelli, Borini (12’ pt Servadei, 39’ st M. Albonetti), Brusi, Navarro, Zani, Tuzio, Cavolini (35’ st Bertoni), Gjordumi, Lanzoni (48’ st Lika). A disposizione: Laghi, Zoli, Peroni, Haxhiraj. All. Cavina

FCR Forlì: Carroli, Melandri, Bergamaschi, Stucchi, Magnani (1’ st Guiebre), Garavini (41’ st Casadei), Salomone, Franchini (1’st Del Vecchio), Pascucci, Ferrari (17’ st Raggi), Farabegoli (13’ st Martoni). A disposizione: Alpi, Medri, Damiano, Lambertini. All. Mordini

Arbitro: Battilani di Imola– assistenti: Saccone di Forlì e Martini di Imola

Rete: 35’ pt Zani

NOTE Ammoniti: Tuzio; Farabegoli Recupero: 2’ – 5’ Angoli: 6-6